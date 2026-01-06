Απίθανος Άβντιγια, άγγιξε το triple-double σε τρεις περιόδους και πάτησε τους Τζαζ

Ο Ντένι Άβντιγια σμπαράλιασε την άμυνα των Γιούτα Τζαζ (12-23), οδηγώντας τους Μπλέιζερς (17-20) σε άνετη νίκη με 137-117, αγγίζοντας παράλληλα το triple-double.

Ο Ντένι Άβντιγια έκανε τη διαφορά για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς στη νίκη επί των Γιούτα Τζαζ με 137-117, γεμίζοντας τη στατιστική του με 33 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ σε μόλις τρεις περιόδους.

Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για το Πόρτλαντ και η πέμπτη στα τελευταία έξι παιχνίδια, με τον Ισραηλινό ψηλό να ηγείται και να περνά στον πάγκο στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Από την άλλη πλευρά, ο Λάουρι Μάρκανεν σημείωσε 22 πόντους, ενώ ο Γιουσούφ Νούρκιτς έκανε double-double με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ωστόσο, η Γιούτα έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες ήττες και τις οκτώ στις τελευταίες δέκα αναμετρήσεις της στη regular season.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-26, 78-57, 114-83, 137-117.

Ράπτορς-Χοκς 118-100

Ο rookie Κόλιν Μάρεϊ-Μπόιλς έκανε τη διαφορά για τους Τορόντο Ράπτορς (22-15), που επιβλήθηκαν των Ατλάντα Χοκς (17-21) με 118-100, σημειώνοντας 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο Σκότι Μπαρνς πρόσθεσε 18 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ για τους Καναδούς, που είχαν συνολικά επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και πανηγύρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους απέναντι στα «Γεράκια».

Τα δωδεκάλεπτα: 31-26, 61-49, 86-73, 118-100.