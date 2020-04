ΝΒΑ: Τρέι Γιανγκ, Κρις Πολ και Ζακ ΛαΒιν θα παίξουν HORSE! (pic & vids)

Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, το ΝΒΑ και το ESPN δουλεύουν πάνω σε έναν διαγωνισμό που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και θα συμμετέχουν αρκετοί παίκτες υψηλού επιπέδου.

Όσοι πάρουν μέρος σε αυτό, θα παίξουν το HORSE, κάτι σαν το δικό μας «ρολόι».

Οι παίκτες, που είναι σε καραντίνα, θα σουτάρουν από το γυμναστήριο του σπιτιού τους.

Πρόκειται για παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει με 2 αντιπάλους κι ο ένας πρέπει να ματσάρει την προσπάθεια του άλλου. Αν κάποιος δεν το κάνει αυτό, τότε αρχίζει και μαζεύει γράμματα και όποιος συμπληρώσει πρώτος τη λέξη HORSE χάνει.

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Adrian Wojnarowski, σε αυτόν τον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν οι Τρέι Γιανγκ, Κρις Πολ και Ζακ ΛαΒιν.

Sources: The NBA and ESPN plan to televise a HORSE competition is nearing completion and among those expected to participate include Chris Paul, Trae Young and Zach LaVine. Competition will also include a couple of WNBA players and recent NBA alumni.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 8, 2020