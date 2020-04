Οι Μπουλς μίλησαν με Κολάντζελο για την θέση του GM (pic)

Η ομάδα από το Σικάγο προσπαθεί να περάσει σε μία νέα εποχή ξεκινώντας από σημαντικές θέσεις σε διοικητικά πόστα.

Οι Μπουλς ψάχνουν για νέο GM και μετά τον Αρτούρας Καρνισόβας έκαναν ραντεβού και με τον Μπράιαν Κολάντζελο.

Ο 55άχρονος παράγοντας έχει εργαστεί σε παρόμοια θέση τόσο στους Σίξερς όσο σε Σανς και Ράπτορς.

The Bulls interviewed former 76ers president Bryan Colangelo for top basketball operations position, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Colangelo also has been lead executive in Toronto and Phoenix.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2020