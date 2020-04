Λέικερς - Κορονοϊός: Mείωση 20% σε ανώτατα στελέχη τους! (pic)

Ο κορονοϊός έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλο τον πλανήτη και πλέον εξαπλώνεται ταχύτατα και στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, οι Λέικερς σχεδιάζουν να ζητήσουν από ανώτατα στελέχη τους, μείωση 20% του μισθού τους λόγω της πανδημίας.

Ακόμα ένα παράδειγμα που δείχνει πόσο έχουν πέσει τα έσοδα των ομάδων και πόσο τους επηρεάζει οικονομικά ο covid-19.

In being fiscally responsible during coronavirus pandemic, the Lakers are planning to ask a small group of senior level staff to voluntarily defer 20 percent of their salary, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

