Γκαλινάρι: «Ο Κρις Πολ βοήθησε την Ιταλία όταν άρχισε να γονατίζει από τον κορονοϊό»!

Η Ιταλία μετράει καθημερινά εκατοντάδες νεκρούς ως η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλην στην Ευρώπη από τον κορονοϊό και ο Ντανίλο Γκαλινάρι αποκάλυψε ότι ο Κρις Πολ στάθηκε στο πλευρό του.

«Όταν η Ιταλία άρχισε να γονατίζει από τον κορονοϊό, ο Κρις Πολ μου είπε ότι ήθελε να βοηθήσει τη χώρα μου και το έκανε. Δεν θα μπορέσω ποτέ να τον ευχαριστήσω αρκετά! Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος» αποκάλυψε ο Ιταλός NBAer των Θάντερ.

Gallinari: "Quando l'Italia ha iniziato ad essere in ginocchio per il coronavirus, Chris Paul mi ha detto che voleva aiutare il mio Paese. E lo ha fatto. Non lo potrò mai ringraziare abbastanza. L’Italia ha un grandissimo amico in Chris Paul. È una persona veramente speciale" pic.twitter.com/BbUumdgMZP

— La Giornata Tipo (@parallelecinico) April 6, 2020