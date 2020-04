Μπαίνουν στο Hall Of Fame οι Κόμπι, Γκαρνέτ και Ντάνκαν! (pic)

Μεγάλα ονόματα θα μπουν στο Hall Of Fame το 2020.

Ο τεράστιος Κόμπι Μπράιαντ που έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα μαζί με την κόρη του και οι σπουδαίοι Κέβιν Γκαρνέτ και Τιμ Ντάνκαν θα αποτελέσουν 3 θρύλους από την κλάση του 2020.

Έτσι θα ανήκουν και πλέον επίσημα στους κορυφαίους που έχουν παίξει ποτέ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Ο Black Μamba πέρασε όλη τη ζωή του στους Λέικερς, ο Ντάνκαν στους Σπερς, ενώ ο KG πέρασε από Τίμπεργουλβς και Σέλτικς.

