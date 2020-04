Ο Ντιρκ Νοβίτσκι έχει αποσυρθεί από τα παρκέ, αλλά το ESPN δεν τον ξεχνά.

Για την ακρίβεια το αμερικανικό δίκτυο γύρισε τον χρόνο αρκετά πίσω και στο 1998.

Στο φημισμένο τουρνουά «Nike Hoop Summit» ο Γερμανός ήταν ασταμάτητος έχοντας 33 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Δείτε τα higlights του 20άχρονου εκείνη την εποχή Νοβίτσκι.

A young Dirk Nowitzki put on a show at the 1998 Nike Hoop Summit.

He was unstoppable pic.twitter.com/9cEzmeaUMS

— ESPN (@espn) April 3, 2020