ΛεΜπρόν: «Σκέφτομαι να κάνω live τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου» (pic)

Πολλές είναι οι σπουδαίες στιγμές στην καριέρα του ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Βασιλιάς θέλει να τις θυμηθεί ξανά.

Ο ηγέτης των Λέικερς σκέφτεται να κάνει και live στο instagram για το θέμα, θέλοντας έτσι να βάλει στο παιχνίδι και τους fans του.

«Σκέφτομαι να κάτσω και βρω τις κορυφαίες στιγμές και ματς της καριέρας μου. Ίσως να τις κάνει live στο instagram ή απλά να τι κρατήσω για άλλη μια φορά», έγραψε.

Thinking about maybe sitting down and breaking down some of my most memorable games and moments in my career. Maybe IG Live it or just film it and hold on to it for another time.

— LeBron James (@KingJames) April 2, 2020