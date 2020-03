Την αδυναμία του στη Μπέτις έχει δείξει στο παρελθόν ο Πορζίνγκις και έτσι η ισπανική ομάδα θέλησε να βάλει στο κόλπο τους Μάβερικς.

Η ομάδα της Σεβίλλης πρότεινε στο Ντάλας νέα φανέλα, η οποία θα είναι στα δικά της χρώματα (άσπρο και πράσινο0.

Δείτε την ανάρτηση.

Ya tenemos equipo favorito en la @NBAspain Think about it, @dallasmavs @kporzee https://t.co/6eiajoaIkM pic.twitter.com/KLT9N96Pp5

— Real Betis Balompié (En Casa)(@RealBetis) March 30, 2020