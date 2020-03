Παίκτες των Μπακς εναντίον παικτών των Μάβερικς στο NBA2K (pic)

Μπακς εναντίον Μάβερικς σε μία διαφορετική αναμέτρηση. Κανονικά θα έπρεπε να παίξουν αύριο στο Μιλγουόκι, αλλά ο κορονοϊός δεν το επιτρέπει,

Από την μία πλευρά οι Ντόντε ΝτεΒιτσέντζο, ΝτιΤζέι Γουίλσον και Καμ Ρέινολντς για τους Μπακς και από την άλλη οι Σεθ Κάρι, Αντόνιους Κλίβελαντ και Ντόριαν Φίνεϊ-Σμίθ για τους Μάβερικς.

Ο νικητής θα κριθεί σε best of 5 και οι ΝτεΒιτσέντζο και Κάρι θα διατελέσουν χρέη αρχηγού και σχολιαστή, μιας και τα παιχνίδια θα μεταδοθούν live μέσω Twich.

It's ON!!

Donte, @Lanky_Smoove and @CamoCinco battle the Mavs in @NBA2K tomorrow!!

Streaming LIVE at 2pm/ct https://t.co/gfSv9X8qOs

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 28, 2020