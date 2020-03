Καρμέλο για Κόμπι: «Άγγιξε τα κοτσιδάκια μου, ό,τι πιο προσβλητικό μπορεί να κάνει κάποιος» (pic & vid)

Virtual Sports* στο επίκεντρο του καζίνο. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο Καρμέλο Άντονι σε λάιβ που έκανε o Ουέιντ μίλησε για την σχέση του με τον Κόμπι Μπράιαντ και εκμυστηρεύτηκε το πως ο Κόμπι τον νευρίασε πάρα πολύ την πρώτη φορά που τον αντιμετώπισε.

«Ακούμπησε τα κοτσιδάκια μου. Είναι η μεγαλύτερη ασέβεια που μπορεί να κάνει κάποιος. Να αγγίξει τα κοτσιδάκια σου».

Όταν ο Μέλο αντέδρασε σε αυτό που του έκανε ο Κόμπι, ο θρύλος των Λέικερς του είπε ότι κέρδισε τον σεβασμό του.

Carmelo tells the story of how he first earned the respect of Kobe.

"Ever since then we became close ... At first, it was just all basketball, then over the years it became about friendship, then it became about family ..." (via @DwyaneWade) pic.twitter.com/NQMSgmeoTG

— SportsCenter (@SportsCenter) March 28, 2020