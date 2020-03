Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Τζέιμς Χάρντεν να έχουν κόντρα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως ο Greek Freak δεν παραδέχεται τον Μούσια.

Ο ηγέτης των Μπακς έκανε live στο instagram και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για τον δυσκολότερο αντίπαλο που έχει να μαρκάρει στο ΝΒΑ.

Η απάντηση του ήταν ο γκαρντ των Ρόκετς, ο οποίος φέτος είναι ο κορυφαίος σκόρερ της λίγκας.

Giannis says the Beard is the hardest player to guard pic.twitter.com/hgqccHmcgN

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 27, 2020