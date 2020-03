Σπουδαία νέα για Γκομπέρ - Μίτσελ: Ανάρρωσαν πλήρως από τον κορονοϊό! (pic)

Πριν λίγες ώρες έγινε γνωστό πως ο Κρις Γουντ ανάρρωσε πλήρως από τον κορονοϊό.

Τα όμορφα νέα συνεχίζονται, αφού πλέον το ίδιο έγινε και με τους Ρούντι Γκομπέρ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν ο πρώτος που βρέθηκε θετικός στον ιό, κάτι που οδήγησε το ΝΒΑ στο να αναβάλλει τα παιχνίδια του.

Ο Μίτσελ ήταν ο δεύτερος παίκτης που προσβλήθηκε από τον ιό με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος με το πως χειρίστηκε το θέμα ο Γκομπέρ.

Πλέον και οι δύο έχουν αφήσει πίσω τους την περιπέτεια που πέρασαν.

Rudy Gobert and Donovan Mitchell have been cleared of the coronavirus pic.twitter.com/KPHUcYQZUP

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 27, 2020