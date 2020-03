Ο Έλληνας σταρ κάνει λάιβ με την γυναίκα του και απαντάει σε ερωτήσεις των followers του. Μια από αυτές ήταν για τους αγαπημένους του παίκτες όλων των εποχών και οι απαντήσεις του είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αφού τόνισε ότι ο Μάικλ Τζόρνταν είναι μακράν ο αγαπημένος του παίκτης, έβαλε τους ΛεΜπρον Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Κέβιν Γκαρνέτ, Κόμπι Μπράιαντ, Μάτζικ ενώ έκανε την έκπληξη με δύο παίκτες της νέας γενιάς.

Σχολίασε ότι του αρέσει πολύ ο Στεφ Κάρι και ο Ντάμιαν Λίλαρντ, ενώ για τον αγαπημένο του ρούκι ξεχώρισε τον Τζα Μοράντ.

Ενώ σε ερώτηση για τον έναν καλύτερο όλων των εποχών είπε ότι είναι μερικά ονόματα όλα μπαίνουν στην ίδια θέση. Αυτά είναι ο ΛεΜπρον, ο Τζόρνταν, ο Κόμπι, ο Σακίλ, ο Μάτζικ και ο Καρίμ. Όπως σχολίασε ο Γιάννης όλοι αυτοί είναι στην κορυφή και μπορεί να αλλάζουν για τον καθέναν ξεχωριστά.

Στην συνέχεια του λάιβ ο Αντετοκούνμπο και η κοπέλα του απάντησαν για τους καλύτερους αμυντικούς της λίγκας, με την Μαράια να ξεχωρίζει τους Λέοναρντ, τον Γιάννη, τον AD και ο σταρ του Μιλγουόκι πρόσθεσε τους Πολ Τζορτζ, Μπέβερλι, Σμαρτ και Μπρουκ Λόπεζ.

Κάπου εκεί ήρθε και η ερώτηση για τους καλύτερους σουτέρ με την Μαράια να κάνει την αρχή και τον Γιάννη να συμπληρώνει, με αρκετή δόση από... Μπακς. Κλέι Τόμπσον, Στεφ Κάρι, Μπουκέρ, Χάρντεν ήταν οι πρώτοι που ακούστηκαν για να συμπληρώσει ο Γιάννης τους, Κόρβερ, Ντάνι Γκριν, Λίλαρντ, Τζορτζ Χιλ, Ρέντικ, Μίντλετον, Χάρις, αλλά και ο Ρόμπινσον.

Giannis shares who he thinks the best players in NBA history are

