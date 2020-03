Κιούμπαν: «Ελπίζω να δούμε ξανά ΝΒΑ τον Μάιο»! (vid)

Ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Μάικ Λέσλι όπου αναφέρθηκε στην αναστολή οποιασδήποτε δραστηριότητας λόγω του Covid-19 και δήλωσε αισιόδοξος ότι η αγωνιστική δράση θα επιστρέψει στα μέσα Μαΐου, έστω και χωρίς θεατές.

«Ελπίζω ότι στα μέσα Μαΐου θα επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονικότητα και θα δούμε αγώνες ΝΒΑ. Ίσως όχι με φιλάθλους… Σε κάθε περίπτωση, ο αθλητισμός παίζει τεράστιο ρόλο. Οι άνθρωποι χρειάζονται έναν λόγο να πανηγυρίσουν, κάτι με το οποίο θα ενθουσιαστούν και θα τους δώσει χαρά».

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στη στάση του κομισάριου του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό: «Είμαι υπερήφανος για τον Άνταμ Σίλβερ. Είμαι υπερήφανος για το ΝΒΑ. Νομίζω ότι δείξαμε τον δρόμο κι εύχομαι να βγούμε από το αδιέξοδο. Επαναλαμβάνω, ο αθλητισμός είναι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα και το ΝΒΑ είναι έτοιμο να παίξει αυτόν τον ρόλο».

Mark Cuban: ""Hopefully by the middle of May, we're starting to get back to normal and the NBA is playing games."#Mavs #NBA @WFAA @WFAASports pic.twitter.com/rs7NGIPsqI

— Mike Leslie (@MikeLeslieWFAA) March 24, 2020