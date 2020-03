Κορονοϊός: Θετικός ο Κέβιν Ντουράντ! (pic)

Σήμερα (17/3) έγινε γνωστό πως τέσσερις παίκτες των Μπρούκλιν Νετς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και όλη η ομάδα τέθηκε σε καραντίνα ενώ οι τρεις από αυτούς δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα.

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Shams Charania, ο ένας εξ αυτών είναι ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος ανέφερε: «Αισθάνομαι καλά. Όλοι να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε απομονωμένοι. Θα το ξεπεράσουμε».

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: "Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We're going to get through this."

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020