Κορονοϊός: Θετικοί τέσσερις παίκτες των Νετς! (pics)

Το ΝΒΑ κατέβασε ρολά για τουλάχιστον έναν μήνα από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Ρούντι Γκομπέρ και ο Ντόνοβαν Μίτσελ βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, με τον κομισάριο Άνταμ Σίλβερ να ανακοινώνει επισήμως την αναστολή όλων των δραστηριοτήτων.

Σήμερα (17/3) λοιπόν έγινε γνωστό πως τέσσερις παίκτες των Νετς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και όλη η ομάδα τέθηκε σε καραντίνα! Πάντως οι τρεις από τους τέσσερις δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα

Organization says it's notifying anyone who has had known contact with the players, including recent opponents. All Nets players and traveling party have been told to remain isolated. https://t.co/YG3WTQU1cS

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2020