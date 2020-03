Ο Φουρνιέ κατηγόρησε τους συμπαίκτες του Γκομπέρ ως... καρφιά! (pics)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Φουρνιέ σκέφτηκε πως είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνει επίθεση στους παίκτες των Τζαζ, αφού εκείνοι είπαν ανώνυμα στα Μέσα ότι ο Γκομπέρ, ο οποίος είναι το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού στο ΝΒΑ, ότι φερόταν ανεύθυνα στα αποδυτήρια. Να θυμίσουμε ότι ο Γκομπέρ έκανε και δημόσια πλάκα για τον ιό ακουμπώντας όλα τα μικρόφωνα τρεις ημέρες πριν βρεθεί θετικός.

Ο ίδιος ο Γάλλος ζήτησε συγγνώμη γι' αυτήν την κίνηση, αλλά ο Φουρνιέ τα έβαλε με τους συμπαίκτες του. Ο Γάλλος ανέβασε το tweet του γνωστού δημοσιογράφου του ESPN και τόνισε ότι όλοι κατηγορούν τον φίλο του, ενώ σε επόμενο tweet του κατηγόρησε και τους συμπαίκτες του, αφού έλεγε πως παραδέχτηκαν πως ήταν ανεύθυνος. Ο Φουρνιέ σχολίασε, «οπότε τώρα ''καρφώνουμε''. Σπουδαίοι συμπαίκτες».

Man yall really be blaming him smh https://t.co/3FsIYB5sXR

So we are telling on people now. Great teamates. https://t.co/3FsIYB5sXR

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 12, 2020