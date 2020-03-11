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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑWashington Wizards
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Ουίζαρντς: Η 40άρα του Μπράντλεϊ Μπιλ στους Νικς! (vid)

Ουίζαρντς: Η 40άρα του Μπράντλεϊ Μπιλ στους Νικς! (vid)

Ουίζαρντς: Η 40άρα του Μπράντλεϊ Μπιλ στους Νικς! (vid)

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ ήταν ασταμάτητος κόντρα στους Νικς σημειώνοντας 40 πόντους! 

Ο σταρ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς βρέθηκε μόλις 39 λεπτά στο παρκέ αλλά πρόλαβε να προσθέσει μία ακόμα 40άρα στο βιογραφικό του.

Συγκεκριμένα είχε 7/15 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 14/16 βολές, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 τάπα και 5 λαθη.

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