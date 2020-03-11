Ουίζαρντς: Η 40άρα του Μπράντλεϊ Μπιλ στους Νικς! (vid)

Ο σταρ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς βρέθηκε μόλις 39 λεπτά στο παρκέ αλλά πρόλαβε να προσθέσει μία ακόμα 40άρα στο βιογραφικό του.
Συγκεκριμένα είχε 7/15 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 14/16 βολές, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 τάπα και 5 λαθη.
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
F.C. COPENHAGEN -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΡΟΜΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 122vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 111vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 119vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 117vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 115vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 121vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 107vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 102vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 104
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
FK SOCHI -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ΚΑΝΤΟΥ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
VL PESARO -
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ -vs
ALMA TRIESTE -
ΦΟΡΤΙΤΟΥΝΤΟ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΚΡΕΜΟΝΑ -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ -vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
Ο Μπράντλεϊ Μπιλ ήταν ασταμάτητος κόντρα στους Νικς σημειώνοντας 40 πόντους!
Ο σταρ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς βρέθηκε μόλις 39 λεπτά στο παρκέ αλλά πρόλαβε να προσθέσει μία ακόμα 40άρα στο βιογραφικό του.
Συγκεκριμένα είχε 7/15 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 14/16 βολές, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 τάπα και 5 λαθη.