ΛεΜπρόν: «Θα είμαι δυσαρεστημένος αν παίξουμε χωρίς κόσμο στα γήπεδα» (vid)

Πριν λίγες μέρες ο «Βασιλιάς» είχε εκφράσει την αντίθεσή του με τα κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδια στο NBA, ωστόσο ανασκεύασε.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με νεότερες δηλώσεις του είπε πως, «για να είμαι ειλικρινής νόμιζα πως όσα είπα πριν λίγες μέρες ήταν με κλειστές τις πόρτες.

Παίζω για την οικογένεια μου και για τον κόσμο, όμως καταλαβαίνω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σίγουρα θα είμαι δυσαρεστημένος αν παίξω χωρίς κόσμο στο γήπεδο, αλλά οφείλουμε να ακολουθήσουμε τους κανόνες και τους ειδικούς».

LeBron says he wasn’t aware that the discussion about playing games without fans was happening behind closed doors when he made his comments Friday. He’s revised his position, saying while he would be “disappointed” to play without fans, he and teammates will listen to experts. pic.twitter.com/VEOvNH3Jyk

