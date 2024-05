O μάνατζερ του ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε την αποκάλυψη για το μέλλον του πελάτη του.

Πριν από λίγο καιρό ο Shams Charania, είχε τονίσει πως οι «Λιμνάνθρωποι» είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν στο NBA Draft τον Μπρόνι Τζέιμς ώστε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς να ζήσει το όνειρό του και να παίξει με τον γιο του.

Στη συνέχεια ο Μπράιαν Γουίντχορστ (δημοσιογράφος του ESPN και πολύ καλός φίλος του King James) ανέφερε πως ο Βασιλιάς σκοπεύει να κάνει opt out στο συμβόλαιο του και να μείνει ελεύθερος.

Και τώρα έρχεται ο μάνατζερ του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ για να το επιβεβαιώσει. Σύμφωνα λοιπόν με τον ατζέντη του King James, ο σταρ των Λέικερς θα είναι free agent το καλοκαίρι.

Ο ΛεΜπρόν μπορεί να μείνει ελεύθερος για να διαπραγματευτεί μικρότερο συμβόλαιο και να δει που θα καταλήξει ο γιος του. Αν ο ΛεΜπρόν κάνει χρήση της player option και μείνει στο LA, θα καρπωθεί 51.4 εκατ. δολάρια για τη νέα σεζόν.

BREAKING: LeBron James will become a free agent this summer, says his agent, Rich Paul.



Where should LeBron sign? 🤔 pic.twitter.com/45fzechcRe