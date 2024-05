Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ κερδίζει πόντους για τον πάγκο των Λέικερς.

Οι Λέικερς ψάχνουν τον επόμενο προπονητή της μετά το τέλος της συνεργασίας τους με τον Ντάρβιν Χαμ. Σύμφωνα με το Αthletic, οι λιμνάνθρωποι θεωρούν πως ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει την προοπτική να γίνει σαν τον Πατ Ράιλι.

«Στη λίγκα ο Ρέντικ κάνει... θόρυβο για τη θέση του προπονητή των Λέικερς. Οι Λέικερς ιντριγκάρονται με την προοπτική του Ρέντικ σύμφωνα με πηγές από τη λίγκα και τον βλέπουν να έχει την προοπτική του Πατ Ράιλι. Μπορεί να βοηθήσει την ομάδα άμεσα και να την οδηγήσει για πολλά χρόνια», αναφέρει το Athletic.

Ο Ρέντικ απόσυρθηκε από το μπάσκετ το 2021, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι αναλυτής του ΝΒΑ στο ESPN. Μένει να δούμε αν θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας του LA. Από τους καλύτερους σουτέρ όσο έπαιζε στο ΝΒΑ.

