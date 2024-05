ΛεΜπρόν: Νεότερος και γηραιότερος σε κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία στην υπέρλαμπρη καριέρα του.

Συνεχίζει να βρίσκεται στην... αφρόκρεμα του ΝΒΑ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, έδειξε πως πρόκειται για κάτι σπουδαίο και πορεύεται με την ίδια προσήλωση και τώρα που έχει πατήσει πλέον τα 39 του χρόνια.

Με την ανακοίνωση των κορυφαίων πεντάδων του ΝΒΑ, ο Βασιλιάς έγραψε ιστορία. Ο King James έγινε ο νεότερος και γηραιότερος παίκτης που βρίσκεται σε κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ. Στα 20 του το έκανε με τους Καβς, ενώ τώρα το έπραξε με τους Λέικερς.

Φέτος ο ΛεΜπρόν βρέθηκε στην τρίτη πεντάδα παρέα με τους Στεφ Κάρι, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, Ντομάντας Σαμπόνις και Ντέβιν Μπούκερ.

LeBron is the both the oldest and youngest player to make an All-NBA team 🤯 pic.twitter.com/Wc45Vxikog