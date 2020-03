Ο Πάουελ μέτρησε 31.3 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 2.3 κλεψίματα στο 3-0 των Ράπτορς σε αυτό το διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τον ΛεΜπρόν, ο King είχε 29 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 10.3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα στο 3-0 των Καλιφορνέζων.

NBA Players of the Week for Week 20.

West: @KingJames (@Lakers)

East: @npowell2404 (@Raptors) pic.twitter.com/ei2WULcAun

— NBA (@NBA) March 9, 2020