Ο Αντετοκούνμπο χάνει Σανς και Νάγκετς και... βλέπουμε (pic)

Tα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο έδειξαν μικρό πρόβλημα (κάκωση λόγω υπερέκτασης) στο αριστερό του γόνατο ύστερα από την άσχημη πτώση που είχε στο παιχνίδι με τους Λέικερς.

Οι Μπακς ανακοίνωσαν πως ο MVP της περσινής σεζόν δε θα παίξει τόσο κόντρα στους Σανς όσο και απέναντι στους Νάγκετς.

Μάλιστα τόνισαν πως μετά τα δύο αυτά παιχνίδια θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση στο αριστερό γόνατο του Αντετοκούνμπο ενόψει του αγώνα με τους Σέλτικς.

Giannis sustained a left leg injury Friday night. He underwent an MRI and subsequent examination. The evaluation showed a minor joint capsule sprain of the left knee.

He will not play in the remaining two games of the current road trip. https://t.co/I2PYJH0kWU

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 8, 2020