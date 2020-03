Παρελθόν αποτελεί από τους Νετς ο Κένι Άτκινσον.

Οι δυο πλευρές έλυσαν κοινή συναινέση τη συνεργασία τους, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Μπρούκλιν.

Βρισκόταν στην ομάδα από το 2016 και τους οδήγησε πέρυσι στα playoffs.

Φέτος το Μπρούκλιν έχει ρεκόρ 28-34 και είναι 7ο στην Ανατολή.

The Nets just announced that Kenny Atkinson is OUT as coach ... pic.twitter.com/VzIj2NVsuf

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 7, 2020