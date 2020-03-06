ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 87vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 81vs
ΜΙΛAΝΟ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2vs
ΡΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 2vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
LIVE
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 73vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 80
LIVE
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 44vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 54
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 112vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 105vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 120
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
LIVE
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ 0vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ 1
LIVE
FINN TEARNEY 1vs
JORDI MUNOZ ABREU 0
LIVE
HAYASHI/MORISAKI 1vs
OKAMURA/OKUNO 0
LIVE
JESON PATROMBON 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ 0
LIVE
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 0vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL/DONSKOY 0vs
HUEY/VERBEEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 0vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
STOSUR/WICKMAYER 2vs
GLEASON/LOEB 1
ΤΕΛΙΚΟ
DOI/SIEGEMUND 1vs
MCNALLY/PEGULA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ 2vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 1vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
NIKITA VOLONSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
VINCENT STOUFF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 0vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MCADOO/PARKS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
JORDAN SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARD TOMIC 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/SANDERS 2vs
NEEL/SANTAMARIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAPPELL/STALDER 2vs
PEREZ/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CASTELNUOVO/HAERTEIS 1vs
RAPP/REDLICKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
NINOMIYA/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUDLA/KWIATKOWSKI 2vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA 2vs
GAIO/LORENZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARNEODO/CARUSO 2vs
SINNER/TIAFOE 1
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
BUTSCH/RYBAKOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MISAKI MATSUDA 2vs
IVANA POPOVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BONDARENKO/FICHMAN 2vs
KRAWCZYK/OLMOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAUREN DAVIS 0vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MICHIKA OZEKI 0vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALICIA SMITH 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATHERINE WESTBURY 0vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KORDA/KRUEGER 2vs
GONG/REESE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
K. KING/PATINO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN THOMPSON 2vs
THIAGO MONTEIRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAKATSUME/USHIJIMA 0vs
KAJITANI/SATO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO LIM 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 2vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROMANIA 1vs
CHINA 0
AUSTRALIA -vs
BRAZIL -
NEW ZEALAND 0vs
VENEZUELA 0
PHILIPPINES 0vs
GREECE 1
JAPAN 0vs
ECUADOR 0
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΡAΙ ΑΓΙΤ -vs
LUIS DAVID MARTINEZ -
TAYLOR/TAYLOR -vs
BEALE/FANCUTT -
BOZOVIC/POPOVIC -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
PAKISTAN -vs
SLOVENIA -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
HSU/ROMIOS -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
OZEKI/UEDA -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
CHRISTOPHER RUNGKAT -vs
SHEIL KOTECHA -
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -vs
MAIAR SHERIF -
GEORGIA -vs
ESTONIA -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
AMINA ANSHBA -
INDONESIA -vs
KENYA -
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ELISA CAMERANO -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
LO CHIEN HSUN -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ -
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ΓΚΑΡΑΝΓΚAΝΓΚΑ ΤΑΚΑΝΙ -vs
HAZEM NAW -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
KAZAKHSTAN -vs
NETHERLANDS -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
ZIMBABWE -vs
SYRIA -
LUCA NARDI -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
ALEKSANDRE METREVELI -vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ -
OZ/SEZER -vs
MARKOVA/RADISIC -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
DAVID SUSANTO -vs
ISMAEL MZAI -
APOSTOL/GRIGORIU -vs
BOYER/DAMM -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
COSTIN PAVAL -
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
TURKEY -vs
ISRAEL -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
AISAM QURESHI -vs
NIK RAZBORSEK -
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ -vs
DANIEL CUKIERMAN -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
MANJI/STEVENSON -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ -vs
ΜΑΚΖΟΥΜ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
LEE/ROMEO -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
PAAR/WACHACZYK -vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE -
KATY DUNNE -vs
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
MANAFOV/PICHLER -vs
HAJEK/VILARDO -
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -
MOROCCO -vs
VIETNAM -
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
CELEBIC/SAVELJIC 0vs
HAMPEL/OBERLEITNER 0
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
LAMINE OUAHAB -vs
LY NAM HOANG -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
DUSTY BOYER -
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 0
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -vs
J. V. D. SCHULENBURG -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -
LEBANON -vs
THAILAND -
AQEEL KHAN -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
TIM HANDEL -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ -vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ -
HELLER/TOREBKO -vs
BORZA/DIMA -
DANILINA/KOVAL -vs
JANI/SHERIF -
ARENDS/BECKLEY -vs
CARR/DENOLLY -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ITALY -vs
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ -
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -vs
INIGO CERVANTES -
CENGIZ/HOURIGAN -vs
LE BIHAN/NOEL -
CARIPI/HUNTER -vs
BONZI/MARTINEAU -
FALLERT/MORENO -vs
DUSSIN/JONCOUR -
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -vs
LEE DUCKHEE -
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ -vs
PHUONG VAN NGUYEN -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
DARYA KASATKINA -vs
CAMILA GIORGI -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
CUROVIC/OSTLUND -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
NAM JI SUNG -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
KLASEN/KOELZER -vs
GASPAR/MASAROVA -
A. BARROSO CAMPOS -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
GHORBEL/TESSA -vs
KILANI/KOROLEV -
MURRAY/STOLLAR -vs
MELNIKOVA/WALTERT -
CORNUT/SCHMITZ -vs
THANOS/XILAS -
JUAN CERUNDOLO -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ANNA-LENA FRIEDSAM -
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
GIMBRERE/MORANDAIS -vs
HERRMANN/PRISACARIU -
CROATIA -vs
INDIA -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
TSENG CHUN HSIN -
UKRAINE -vs
CHINESE TAIPEI -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -vs
SOUTH AFRICA -
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ -
AUSTRIA -vs
URUGUAY -
LAURINAS GRIGELIS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
LITHUANIA -vs
PORTUGAL -
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ -
NICOLAS ARRECHE -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
LATVIA -vs
EGYPT -
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
SLOVAKIA -vs
CZECH REPUBLIC -
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ -vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ -
GERMANY -vs
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KARLIS OZOLINS -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
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ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ -
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ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ -vs
QUINTON VEGA -
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ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ -vs
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ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
NORWAY -vs
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SWEDEN -vs
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ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
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ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
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ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
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COLOMBIA -vs
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ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
LIVE
ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ 0vs
ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 62vs
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 82vs
ΝΕΜΠΡAΣΚΑ ΚΟΡΝΧAΣΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ 77vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 75vs
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 66vs
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
AMERICAN UNIVERSITY 59vs
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΧAΙΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΚΙΣ 71vs
ΙΛΙΝΟΙΣ ΦAΙΤΙΝΓΚ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 69vs
ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 71vs
ΛΙΠΣΚΟΜΠ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 83vs
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 86vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ 68vs
ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΓΚΑΝ ΜΠΕΡΣ 62vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 88vs
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60vs
ΚΟΠΙΝ ΣΤΕΙΤ ΙΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 58vs
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΜ ΡΑΤΛΕΡΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 67vs
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ 53vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ 78vs
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΚΟΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΕΙΒΣ 80vs
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 58vs
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHERN JAGUARS 89vs
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 59vs
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 71
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -vs
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ -
ΜΕΜΦΙΣ ΤAΙΓΚΕΡΣ 68vs
ΟΥΙΤΣΙΤΑ ΣΤΕΙΤ ΣΟΚΕΡΣ 60
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ -vs
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ -
ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΑΝ ΝΤΕΒΙΛΣ 83vs
WASHINGTON HUSKIES 90
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ -
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -vs
ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ -
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -vs
PORTLAND PILOTS -
ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -vs
ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 97vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΟΥΡΟΥ 79vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 91vs
ΜΙΝΑΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 89vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ 1vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝAΛ 2vs
ΣΑΟ ΠAΟΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΙAΝΣΑ ΛΙΜΑ 0vs
ΝΑΣΙΟΝAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3vs
LAGARTO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΕΡAΡΙΟ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒAΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚAΜΑ 1vs
ABC-RN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALIFAX HURRICANES 137vs
SUDBURY FIVE 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 92vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 74vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
GIMNASIA 94vs
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΣAΝΤΑ ΦΕ 1vs
ΝΤΟΚ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 72vs
ΚAΠΙΤΟΛ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 91vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 79vs
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 2vs
ΚΟΜΠΡΕΣAΛ 2
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
METS DE GUAYNABO 104vs
SAN GERMAN 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΠΑ (Γ) 2vs
ΑΓΓΛΙΑ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0vs
ΣΑΝ ΧΟΥAΝ ΒΟΛΛΕΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΡΟΣ 1vs
ΝΤΡΙΝ ΜΠΟΛΙΒAΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝ ΧΟΥAΝ 0vs
ΤΖΙΓΚAΝΤΕΣ ΝΤΕΛ ΣΟΥΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER PLATE (W) 1vs
BOCA JUNIORS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
COMERCIAL-MS 1vs
COSTA RICA MS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΚΣΟΥ 0vs
ΚΑΠAΖ 3
SUMQAYIT B -vs
ΚΕΣΛΑ B` -
ΤΟΥΡAΝ ΤΟΒΟΥΖ -vs
ΜΟΙΚ ΜΠΑΚΟΥ -
INDONESIA PATRIOTS -vs
SATYA WACANA -
PRAWIRA BANDUNG -vs
LOUVRE SURABAYA -
CAESAR SURABAYA -vs
NSH JAKARTA -
MELBOURNE KNIGHTS -vs
ΧAΜΕ ΣΙΤΙ -
PORT MELBOURNE SC -vs
SOUTH MELBOURNE -
GREEN GULLY -vs
ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ -vs
ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ -
DANDENONG CITY -vs
ΑΒΟΝΤΕΙΛ ΧAΙΤΣ -
OAKLEIGH CANNONS -vs
ALTONA MAGIC -
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ -vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ -
ΠΕΡΣΙΤΑ ΤΑΝΓΚΡAΝΓΚ -vs
ΜΑΚΑΣAΡ -
ΜΠΑΡΙΤΟ ΠΟΥΤΕΡΑ -vs
ΜΠΑΛΙ -
UKM -vs
ΚΕΛΑΝΤΑΝ ΣΤΕΙΤ -
ΤΕΡΕΝΓΚΑΝΟΥ 2 -vs
ΠΕΡΜΠΑΝΤΑΝAΜ ΚΕΜΑΤΖΟΥAΝ ΝΕΓΚΕΡΙ ΠΕΡAΚ -
ΚΕΛΑΝΤAΝ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΚAΤΣΙΝΓΚ -
OLEKSANDRIA U19 -vs
MET. ZAPORIZHYA U19 -
VOLYN LUTSK U19 -vs
DESNA U19 -
VORSKLA U19 -vs
ZORYA LUHANSK U19 -
ΚΑΜΠΕΛΤAΟΥΝ -vs
CROYDON KINGS -
PARA HILLS KNIGHTS -vs
ADELAIDE OLYMPIC -
NE METROSTARS -vs
ADELAIDE CITY -
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ -vs
ΣΟΥΜΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
MAGWE -vs
ΣΑΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΙΝΤ -
ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΧΙΒ U21 -vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ -
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ U21 -
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ -vs
ΣΧΙ ΜΙΝΧ -
ΧΟAΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛAΙ -vs
ΤAΝ ΚΟΥΑΝΓΚ ΝΙΧ -
ΑΝΙAΓΚ -vs
ΣΕΟΥΛ ΝAΙΤΣ -
ΣΟΝΙΚΜΠΟΥΜ -vs
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -
BUSAN BNK SUM (W) -vs
ΙΝΧΕΟΝ ΣΧΙΝΧΑΝ (Γ) -
FK ORENBURG U19 -vs
ARSENAL TULA U19 -
DINAMO MOSKVA U19 -vs
TAMBOV U19 -
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ U19 -vs
ΠΡΙΜΠΡAΜ U19 -
ΑΝΣAΝ ΟΚ -vs
SAMSUNG BLUE FANGS -
TARINGA ROVERS -vs
ACACIA RIDGE SC -
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΒΙΕΤΝAΜ (Γ) -
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Γ) -vs
ΚΙΝΑ (Γ) -
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ -vs
ΑΛΑΣΚΕΡΤ -
GECIT SPOR -vs
KOCAELI -
BEYLIKDUZU -vs
CORLU -
ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ -vs
ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦAΝ -
TANJONG PAGAR UTD. -vs
ΧΟΜ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΜΠΡΟΥΝΕΙ -vs
ΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ -
ΖΟΟ ΚΕΡΙΚΟ -vs
ΣΟΦΑΠAΚΑ -
ΜΑΛΕΖΙΑ ΝΤΡAΓΚΟΝΣ -vs
SINGAPORE SLINGERS -
ΚΙΤΣΕ -vs
ΤAΙ ΠΟ -
ΕΣΤΕΓΚΧΛAΛ ΤΕΧΕΡAΝΗΣ -vs
SAIPA -
BROTHERS UNION -vs
BANGLADESH POLICE -
ΓΚΡΑΦΙΚAΡ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ -vs
ΚΑΜΠΕΛ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ -
AL-BIREH INSTITUTE -vs
QUWWAT AL FALISTINIA -
SHABAB AL KHALEEL -vs
TARAJI WADI AL-NES -
AHLI AL-KHALIL -vs
AHLI QALQILYAH -
HAPOEL UMM AL FAHM -vs
ΧAΠΟΕΛ ΑΚΚΟ -
ΧAΠΟΕΛ ΚAΤΑΜΟΝ -vs
KFAR KASEM -
ΧAΠΟΕΛ ΑΣΧΕΛΟΝ -vs
NOF HAGALIL -
ΙΡΟΝΙ ΡΑΜAΤ ΧΑΣΑΡΟΝ -vs
ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ -
ΧAΠΟΕΛ ΠΕΤAΧ ΤΙΚΒΑ -vs
ΜΠΕΙΤAΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛA -
PETALING JAYA CITY -vs
ΠΑΧAΝΓΚ -
ΜΕΛAΚΑ ΣΤΕΙΤ -vs
PDRM -
ΓΟΥAΚΙΣΟ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΒΙΠΕΡΣ -
ΟΥΓΚAΝΤΑ ΡΕΒΕΝΙΟΥ -vs
ΟΥΓΚAΝΤΑ ΠΟΛΙΣ -
ΑΛ ΡΑΕΝΤ -vs
ΑΛ ΦΑΤΕΧ -
ΑΛ ΒΕΝΤΑ -vs
ΝΤΧΑΜΚ -
ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ) -vs
ΑΛ ΦΑΙΧΑ -
NAVBAHOR NAMANGAN -vs
LOKOMOTIV TASHKENT -
PFK ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΚ ΜΠΕΚΑΜΠAΝΤ -vs
ΚΟΚAΝΤ 1912 -
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΕΣΠΟΙΡ -
ΑΛ ΓΟΥAΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤAΜΠΙ -vs
ΑΤΖΜΑΝ -
ΑΛ ΙΤΤΙΧAΝΤ ΚΑΛΜΠΑ -vs
AL JAZIRA -
ΣΧΑΜΠAΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ -vs
ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠAΙ -
ΚΕΗΠ ΟΜΟΓΙΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
AJAX CAPE TOWN -
ΜΠAΧΛΑ -vs
ΦAΝΓΙΑ -
ΜΙΡΜΠAΤ ΦΚ -vs
ΑΛ-ΟΡΟΥΜΠΑ -
ΑΛ-ΡΟΥΣΤΑΚ -vs
ΜΟΥΣΚAΤ -
ΑΛ-ΑΧΛΙ ΝΤΟΧΑ -vs
ΚΑΤAΡ -
ΑΛ- ΑΡAΜΠΙ ΝΤΟΧΑ -vs
AL KHOR -
ANADOLU BASKET -vs
MANISA -
ΝΤΡAΒΑ ΠΤΟΥΙ -vs
ΝAΦΤΑ -
SAHAB -vs
AQABA -
AL FAISALY (JOR) -vs
AL RAMTHA -
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -vs
ΝΟΒΑ ΝΟΒΟΚΟΥΜΠΙΣΕΦΣΚ -
ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ -vs
ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ -
ΚΟΓΚΕ -vs
ΒΕΝΤΣAΙΣΕΛ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ U19 -vs
ΝAΠΟΛΙ U19 -
VSK LAW ACADEMY -vs
VNAU VINICA -
NOVATOR KHMELNITSKY -vs
LOKOMOTIV KHARKIV -
ΖΕΛΕΖΙAΡΝΕ ΠΟΝΤΜΠΡΕΖΟΒΑ -vs
ΣΚAΛΙΤΣΑ -
RECREATIVO CAALA -vs
RECREATIVO LIBOLO -
ΑΛ ΓΙΑΡΜΟΥΚ -vs
ΑΛ-ΣΑΧΕΛ -
ΑΛ ΣΑΛΜΙΓΙΑΧ -vs
AL QADSIA -
ΟΥΦΙΜΕΤΣ ΟΥΦΑ -vs
ΒΟΣΤΟΚ-65 -
ΣAΜΑΡΑ -vs
ΣΠΑΡΤAΚ ΠΡΙΜΟΡΙ ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ -
SHVSM (W) -vs
ΚΙΜΙΚ ΓΙΟΥΖΝΙ (Γ) -
BILOZGAR (W) -vs
VOLYN LUTSK (W) -
REGINA (W) -vs
PROMETEY (W) -
TERNOPIL (W) -vs
ZAPOROZHIJE (W) -
ΑΒΕΣ U23 -vs
ΜΠΡAΓΚΑ U23 -
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U23 -
KARELA UNITED FC -vs
ΑΣAΝΤΕ ΚΟΤΟΚΟ -
LEGON CITIES FC -vs
WAFA -
ΠΟΥΕΜΠΛΑ U20 -vs
ΤAΙΓΚΕΡΣ U20 -
ΚΕΡΕΤAΡΟ U20 -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΟΛΟΥΚΑ U20 -
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ -vs
ΤΣAΡΣΚΟ -
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ (Γ) -vs
ΣΟΚΟΛ ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ (Γ) -
ΜΙΟΒΕΝΙ -vs
ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΟΥΖAΟΥ -
ΟΠAΒΑ Β -vs
ΣΟΚΟΛ ΠΡAΖΚΙ -
ΣΟΚΟΛ ΠΙΣΕΚ -vs
OLOMOUC -
ΜΠΡΝΟ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΠΛΖΕΝ -
USK ΠΡAΓΑ Β -vs
ΒΙΣΟΤΣΙΝΑ -
ARIS LIMASSOL -vs
ERMIS ARADIPPOU -
MKS IKAR LEGNICA -vs
MUKS ZIEMIA MILICKA -
ΑΝΤAΝΑΣΠΟΡ Α.Σ. -vs
ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ -
MENEMEN -vs
ΑΛΤAΙ -
OK PARTIZAN (W) -vs
OK ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ (Γ) -
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ (Γ) -vs
ΚΛΕΚ ΖΡΕΝΖΑΜΙΝ (Γ) -
CHERNO MORE VARNA -vs
ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ U21 -
ΜAΡΕΚ ΓΙΟΥΝΙΟΝ-ΙΒΚΟΝΙ ΝΤΟΥΠΡΙΤΣΑ -vs
PIRIN RAZLOG -
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΝΤΟΥΝAΒ ΡΟΥΣ -
ΜΟΝΤAΝΑ -vs
ARDA -
ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ -vs
ΝΕΦΤΟΧΙΜΙΚ -
ΜΠΡAΝΙΚ ΜAΡΙΜΠΟΡ (Γ) -vs
ΚAΛΣΙΤ ΚΑΜΝΙΚ (Γ) -
ΙΝΕΓΚΟΛ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕΣΠΟΡ -vs
ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕ ΠΛΕΒΝΕ -
AISTES-LSMU (W) -vs
KIBIRKSTIS-VKM (W) -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ -
ΣΚΡΑ ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -vs
ΤΣAΡΝΙ ΡAΝΤΟΜ -
ΒAΡΤΑ ΖΑΒΙΕΡΤΣΙΕ -vs
ΡΕΣΟΒΙΑ ΡΕΖΟΦ -
ΧΟΥΡΙΚAΝΙ-ΛΟΙΜΑ -vs
ΒΑΛΕΠΑ -
ΚΟΥΚΑΡΙΚΙ -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ -
ΣΕΡΒΙΑ (Γ) -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γ) -
ΚΟΣΟΒΟ(Γ) -vs
ΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -
ΜΕΝΤΙΜΟΥΡΓΚΕ ΚAΚΟΒΕΤΣ -vs
NK ΣΟΛΙΝ -