Γιανγκ: Κάνει... παπάδες τους τελευταίους 2 μήνες και θυμίζει Χάρντεν-Ρόμπερτσον! (pic)

Φωτιά έχει πάρει τον τελευταίο καιρό και ειδικά τους 2 τελευταίους μήνες ο Τρέι Γιανγκ.

Έγινε ο 5ος παίκτης στην ιστορία με 30+ πόντους και 10+ ασίστ μέσο όρο σε συνεχόμενους μήνες.

Μπήκε σε ένα κλειστό club που υπάρχουν οι Ρόμπερτσον, Άρτσιμπαλντ, Ουέστμπρουκ και Χάρντεν.

Trae Young has been on a tear the last 2 months.

He is the 5th player to average 30 points and 10 assists in consecutive months (min. 5 games each month).

He joins Oscar Robertson, Nate Archibald, Russell Westbrook and James Harden.

