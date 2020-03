Παρεξήγηση μεταξύ Αρίζα και Γιανγκ λόγω μίας ντρίμπλας (vids)

Ο γκαρντ των Χοκς θέλησε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του.

Ο Αρίζα το θεώρησε υποτιμητικό και του έκανε ένα σκληρό φάουλ με τον ώμο.

Ο Τρε Γιανγκ δεν αντέδρασε, ωστόσο ο γκαρντ των Μπλείζερς συνέχισε μία λεκτική επίθεση.

Στο τέλος πάντως του αγώνα οι δύο τα βρήκαν δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Trevor Ariza wasn't trying to get nutmegged by Trae pic.twitter.com/71eu7azWNO

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 1, 2020