Ο Κρις Πολ προκάλεσε τον Αντετοκούνμπο να σουτάρει τρίποντο (vid)

Η βραδιά δεν ήταν καθόλου καλή για τους Θάντερ κόντρα στους Μπακς και σίγουρα το να προκαλείς τον MVP μόνο ως κακή απόφαση μπορεί να την εκλάβει κάποιος. Ο Κρις Πολ βρέθηκε να παίζει άμυνα πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και όταν έμεινε πίσω από το σκριν, απλά προκάλεσε τον Έλληνα σταρ να σουτάρει τρίποντο, το οποίο έκανε και έχασε ο Γιάννης.

Συνολικά πάντως ο Αντετοκούνμπο είχε 32 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ με 2/4 τρίποντα σε 27 λεπτά συμμετοχής.

CP3 just daring Giannis to shoot it pic.twitter.com/8cUEBbOoUm

— ESPN (@espn) February 29, 2020