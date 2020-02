Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, έγραψε ένα tweet αποθέωσης για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δείχνοντας την στήριξη του στο πρόσωπο του Έλληνα σταρ.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι παθιασμένος, πεινασμένος και αποφασισμένος. Όλη η Ελλάδα σε αγαπά. Ως Αμερικανός σε θαυμάζω τόσο πολύ. Κόψε κ@λους μεγάλε φίλε μου».

.@Giannis_An34 is passionate, hungry, and driven. All of Greece loves you. As an American I admire you so much. Kick ass big fella!

— Rick Pitino (@RealPitino) February 29, 2020