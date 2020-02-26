Τα «όργια» του Κόμπι Ουάιτ (vid)

Ο Κόμπι Ουάιτ έγινε ο δεύτερος ρούκι στην ιστορία των Μπουλς που σκοράρει σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια τουλάχιστον 30 πόντους.
Ο πρώτος φυσικά είναι ο Μάικλ Τζόρνταν.
Δείτε όλα όσα έκανε ο γκαρντ των Μπουλς κόντρα σε Σανς, Ουίζαρντς και Θάντερ.
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΛΥΩΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΑΕΚ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ -
ΜΠΡAΓΚΑ -vs
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 1vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΛΥΩΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΑΕΚ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 119vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 97vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 122vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 115vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 106vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 118vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 94vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 112
ΤΟΦΑΣ -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -vs
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ -
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 3vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ 0
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -
ΑΖΑΞΙΟ -vs
ΜΟΝΤΕΝΑ -
LIVE
INAINTE MODELU 3vs
BRAILA 4
LIVE
MAGDALINOVKA 2vs
FK VOLCHANSK 0
LIVE
AEROSTAR BACAU 1vs
STIINTA MIROSLAVA 0
LIVE
MOTOR ZAPORIZHYA 0vs
FC OLYMPIA SAVYNTSI 0
LIVE
ZELEZNICAR PANCEVO 1vs
CRVENA ZVEZDA MML 1
LIVE
ΠΟΠΡΑΝΤ 0vs
ODEVA LIPANY 0
LIVE
PIVARA CELAREVO 0vs
NOVI SAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
HUDA HUE 2vs
ΠΟ ΧΙΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PROGRESUL SPARTAC 2vs
ALEXANDRIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ 3vs
SHUKURA KOBULETI 5
ΤΕΛΙΚΟ
ACS POLI TIMISOARA 9vs
AVANTU TOPLOVATU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒAΝΟ 2vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BELSHINA BOBRUISK 0vs
ΓΚΟΜΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 2vs
ΣΟΓΚΝΤAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KFUM ΟΣΛΟ 2vs
ΧΑΜ ΚΑΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΤΟΜΙΡ 4vs
FC PODILLYA KHME. 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 0vs
ΑΛΑΣΚΕΡΤ 2
MLADOST ZDRALOVI -vs
NK BSK BREZOVAC -
ΣAΡΠΣΜΠΟΡΓΚ -vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ -
DRUZHBA KRIVIY RIH -vs
LOZOVATKA -
FC OREL TSARICHANKA -vs
LEGIONARY DNIPRO -
ΣΕΝΤ ΑΝΝΑ ΑΙΓΚΕΝ -vs
SV FELDBACH -
HODONIN SARDICE -vs
MUTENICE -
RUCH RADZIONKOW -vs
ORZEL BAB./PSARY -
ANKERBROT MONTELAA -vs
EICHGRABEN -
FC MONCHHOF -vs
ASV NICKELSDORF -
PODLESIANKA KATOWICE -vs
GORNIK II ZABRZE -
HAMMER SPVG -vs
IG BONEN -
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ -vs
GKS II KATOWICE -
ΜΠΡAΓΚΑ -vs
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -
ΡΕΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ALLIANZ MILANO -vs
ΣΑΑΡΕΜAΑ -
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του γκαρντ των Μπουλς από την τελευταία «τριάδα» αγώνων της ομάδας του.
Ο Κόμπι Ουάιτ έγινε ο δεύτερος ρούκι στην ιστορία των Μπουλς που σκοράρει σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια τουλάχιστον 30 πόντους.
Ο πρώτος φυσικά είναι ο Μάικλ Τζόρνταν.
Δείτε όλα όσα έκανε ο γκαρντ των Μπουλς κόντρα σε Σανς, Ουίζαρντς και Θάντερ.