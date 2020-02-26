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Τα «όργια» του Κόμπι Ουάιτ (vid)

Τα «όργια» του Κόμπι Ουάιτ (vid)

Τα «όργια» του Κόμπι Ουάιτ (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του γκαρντ των Μπουλς από την τελευταία «τριάδα» αγώνων της ομάδας του. 

Ο Κόμπι Ουάιτ έγινε ο δεύτερος ρούκι στην ιστορία των Μπουλς που σκοράρει σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια τουλάχιστον 30 πόντους.

Ο πρώτος φυσικά είναι  ο Μάικλ Τζόρνταν.

Δείτε όλα όσα έκανε ο γκαρντ των Μπουλς κόντρα σε Σανς, Ουίζαρντς και Θάντερ.

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