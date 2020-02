Κάζινς: Μένει στους Λέικερς για προπονήσεις (pic)

Ο 29χρονος σέντερ αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα του Λος Άντζελες, η οποία απέκτησε τον Μαρκίφ Μόρις.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε ο προπονητής, Φρανκ Βόγκελ, ο Κάζινς θα παραμείνει, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποθεραπεία του. Βέβαια, δεν θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει με τους Λέικερς για τα παιχνίδια ή να είναι στον πάγκο, στην διάρκεια αυτών.

Frank Vogel said DeMarcus Cousins, waived in light of Morris being signed, has become “part of the family,” and he’ll still be a presence as he’ll continue to work out/rehabilitate with the team. Vogel added that Cousins won’t travel or be on the bench during games.

— Mike Trudell (@LakersReporter) February 25, 2020