«Τρελαμένοι» ΛεΜπρόν και ΝΒΑers με τον Tyson Fury (pics)

Πρώτος και καλύτερος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν εκείνος που αποθέωσε τον Βρετανό μποξέρ μετά την κατάκτηση του τίτλου WBC Heavyweight ενώ τον μιμήθηκαν επίσης οι ΝτεΜάρκους Κάζινς, Τρέι Γιανκ, Τζα Μοράντ, Ρούντι Γκομπέρ, Τρίσταν Τόμπσον και πολλοί ακόμα...

Δείτε μερικά από τα «ποσταρίσματά» τους στο twitter.

ΛεΜπρόν Τζέιμς

His corner did he a FAVOR straight up!! No question about it. Equilibrium was super off and he may have been concussed too! — LeBron James (@KingJames) February 23, 2020

ΝτεΜάρκους Κάζινς

D Smoke killed that! — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) February 23, 2020

Τρέι Γιανγκ

OH SH****** FURY!!!!! — Trae Young (@TheTraeYoung) February 23, 2020

Τζα Μοράντ

wilder better get right — Ja Morant (@JaMorant) February 23, 2020

Ντέιμιαν Λίλαρντ

Fury is like that ... first knockdown was behind the ear and Wilder never recovered... wana see Fury Vs Joshua if there’s no rematch — Damian Lillard (@Dame_Lillard) February 23, 2020

Ρούντι Γκομπέρ