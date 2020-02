Η ομάδα του Μιλγουόκι, λίγο πριν τελειώσει το ματς, ενημέρωσε πως το ματς με τους Σίξερς παρακολούθησαν 18.290 θεατές.

Ετσι, οι άνθρωποι της ομάδας έστειλαν το δικό τους μήνυμα ευχαριστώντας τους «καλύτερους φαν στο ΝΒΑ», όπως τους χαρακτήρισαν.



Tonight we set a new @FiservForum attendance record of 18,290!!

THANK YOU TO THE BEST FANS IN THE NBA pic.twitter.com/ylgPtle1Yi

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 23, 2020