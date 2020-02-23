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Μπακς: Ο Γιάννης καρφώνει και κρεμιέται (vid)

Μπακς: Ο Γιάννης καρφώνει και κρεμιέται (vid)

Μπακς: Ο Γιάννης καρφώνει και κρεμιέται (vid)

Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κρεμάστηκε από την αντίπαλη ρακέτα.

Άλλο ένα κάρφωμα, άλλη... μια μέρα στη δουλειά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κάρφωσε και κρεμάστηκε από την ρακέτα των Σίξερς.

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