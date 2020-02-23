Μπακς: Ο Γιάννης καρφώνει και κρεμιέται (vid)

Άλλο ένα κάρφωμα, άλλη... μια μέρα στη δουλειά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κάρφωσε και κρεμάστηκε από την ρακέτα των Σίξερς.
That was nice #FearTheDeer pic.twitter.com/QXsAOfPVYm
— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 23, 2020/blockquote>
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 81vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 81vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 63vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 82vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 3vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 1vs
ΝAΠΟΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΣ 0vs
ΛΥΩΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -
ΑΕΚ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ESPANYOL -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΡΟΜΑ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
LIVE
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 96vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 86vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 111vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 124vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 104vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 98
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΡΕΜΣ -
ΡΕΝ -vs
ΝΙΜ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΟΦΗ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥAΙΤΚΑΠΣ 2vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤAΙΜΠΕΡΣ 1vs
ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3
Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κρεμάστηκε από την αντίπαλη ρακέτα.
Άλλο ένα κάρφωμα, άλλη... μια μέρα στη δουλειά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κάρφωσε και κρεμάστηκε από την ρακέτα των Σίξερς.
That was nice #FearTheDeer pic.twitter.com/QXsAOfPVYm
— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 23, 2020/blockquote>