Σέλτικς: Η τετράδα Τέιτουμ-Μπράουν-Τάις-Χέιγουορντ έγραψε ιστορία! (pic)

Οι Σέλτικς είχαν 4 παίκτες που πέτυχαν 25+ πόντους κόντρα στη Μινεσότα, τους Χέιγουορντ, Τέιτουμ, Τάις και Μπράουν.

Αυτό έγινε για 2η φορά στην ιστορία της ομάδας, μετά τις 20 Γενάρη του 1960.

Οι πρωτοπόροι σε αυτό ήταν οι Μπιλ Ράσελ, Μπομπ Κούζι, Μπιλ Σάρμαν και Τομ Χέινσον.

The Celtics had 4 25-pt scorers tonight for just the 2nd time in franchise history:

Hayward (29), Tatum (28), Theis (25), Brown (25)

According to @EliasSports , the other time that happened?

Jan. 20, 1960: Tom Heinsohn (43), Bill Russell (26), Bob Cousy (25), Bill Sharman (25) pic.twitter.com/4E493nYZ6v

