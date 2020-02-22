Ντέιβις: Παραλίγο να κάνει triple-double με μπλοκ! (pic & vid)

Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να κάνεις triple double με μπλόκ.
Ο Άντονι Ντέιβις παραλίγο να το πετύχει με το show του κόντρα στους Γκρίζλις.
Ο Unibrow είχε 28 με 13 ριμπάουντ και 7 μπλοκ σε μια γεμάτη εμφάνιση.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 81vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 81vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 63vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 82vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 3vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 1vs
ΝAΠΟΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΣ 0vs
ΛΥΩΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΡΗΣ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΣΠΑΛ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΡΕΘΥΜΝΟ -vs
ΛΑΥΡΙΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 106vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 108vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 98vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 118vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 113vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 117vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 104vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 128
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 117vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 105
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΝΑΝΤ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΑΝΖΕ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΛΙΛ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΠΑΟΚ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΙΖΧΕΒΣΚ 3vs
ULYANOVSK YOUTH 1
LIVE
METEOR BALASHIKHA 1vs
OLIMPIK MYTISHCHI 1
LIVE
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ 0vs
BINH DINH 0
LIVE
ΓΚAΡΧΙΝΓΚ 3vs
SC OLCHING 0
LIVE
ZBROJOVKA BRNO B 0vs
ΖΛΙΝ 1
LIVE
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ 2vs
NERATOVICE-BYSKOVICE 0
LIVE
ΧΡAΝΤΕΚ ΚΡAΛΟΒΕ 1vs
KOLIN 1
LIVE
UNIA DABROWA GOR. 0vs
DRZEWIARZ JASIENICA 1
LIVE
METALURGISTUL CUGIR 3vs
STICLA ARIESUL TURDA 1
LIVE
ΣΟΚΟΛ ΧΟΣΤΟΥΝ 0vs
HOROVICKO 1
LIVE
SLAVICIN 1vs
LR CRYSTAL 4
LIVE
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ 0vs
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 0
LIVE
DINAMO S. PETERSBURG 0vs
ΠΣΚΟΦ 747 1
LIVE
SVG PITTEN 2vs
CASINO BADEN AC 1
LIVE
SU TILLMITSCH 0vs
SV KLOECH 0
LIVE
GROSSKLEIN 0vs
FLAVIA SOLVA 0
LIVE
TERA VILNIUS 0vs
FC VILNIUS 1
ΤΕΛΙΚΟ
SDYUSHOR ST. PET. 4vs
FK YADRO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΡΑΖΑ ΤΑΛΙΝ 6vs
ΡΑΣΙΚΟΥ ΤΖΟΚΕΡ 4
MT GRAVATT HAWKS -vs
BARDON LATROBE -
AS BUZIAS -vs
GHIRODA GIARMATA -
SV DONAU KLAGENFURT -vs
ASKO WOLFNITZ -
ΚΑΛΟΥΓΚΑ -vs
ΟΥΡΟΖΝΙ ΚΡAΣΝΟΝΤΑΡ -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
ΤΙΤΣΙ 71 -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -
FK LESTANE -vs
FK KOMGRAP -
GKS KATOWICE -vs
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ -
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ -vs
ΜΠΑΚΧΜAΡΟ ΤΣΟΚΧΑΤAΟΥΡΙ -
BS POLONIA BYTOM -vs
RKS RADOMSKO -
ΝAΦΤΑ -vs
NK PODVINCI -
ΒΙΣΚΟΦ -vs
ΜΠΡΝΟ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ -
MKS SIEMIANOWICZANKA -vs
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ -
ΛΕΧΙΑ ΙΙ ΠΟΖΝΑ -vs
LECHIA ZIELONA GORA -
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -vs
ΡΙΑΖAΝ -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ -vs
HURAGAN MORAG -
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ -
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ -vs
ΚΟΣΖΑΛΙΝ U19 -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
SLEZA WROCLAW -
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ -vs
ΝΙΚΟΠΟΛ -
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. -vs
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ -
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
GORNIK II ZABRZE -
FK JEDINSTVO UB -vs
FK VRSAC -
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ -vs
STAL KRASNIK -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΖΑΜΠΡΟΦ -vs
POLONIA WARSZAWA -
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -vs
ΡΕΖΟΒΙΑ -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
KKS 1925 KALISZ -
DINAMO PANCEVO -vs
SLOGA PLANDISTE -
VINCA -vs
FK BSK 1926 -
ASU POLI TIMISOARA -vs
ΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ -
ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
FEHRING -
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ -vs
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -
ΒΟΡΟΥ ΧΕΛΙΟΣ -vs
NOMME UNITED -
ΜΠΡΟΝ ΡΑΝΤΟΜ U19 -vs
ΟΡΛΕΤΑ ΡΑΝΤΖΙΝ ΠΟΝΤΛAΣΚΙ -
ΖAΡΚΟΒΟ -vs
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ -vs
STRANI -
SOSNICA GLIWICE -vs
RUCH KOZLOW -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
SWIT SKOLWIN -
ΜΕΤΑΛΑΚ -vs
ΝΟΒΙ ΠΑΖAΡ -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΧΕΤΜΑΝ ΖAΜΟΣΚ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ -
ΚΑΡΑΜΠAΚΧ ΒΙΕΝ. -vs
ΒΙΕΝΕΡ ΛAΙΝΙΕΝ -
Ο Άντονι Ντέιβις μέτρησε 28 πόντους με 13 ριμπάουντ και 7 μπλοκ κόντρα στους Γκρίζλις και λίγο έλειψε να κάνει ένα ξεχωριστό triple double.
Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να κάνεις triple double με μπλόκ.
Ο Άντονι Ντέιβις παραλίγο να το πετύχει με το show του κόντρα στους Γκρίζλις.
Ο Unibrow είχε 28 με 13 ριμπάουντ και 7 μπλοκ σε μια γεμάτη εμφάνιση.