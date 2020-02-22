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Ντέιβις: Παραλίγο να κάνει triple-double με μπλοκ! (pic & vid)

Ντέιβις: Παραλίγο να κάνει triple-double με μπλοκ! (pic & vid)

Ντέιβις: Παραλίγο να κάνει triple-double με μπλοκ! (pic & vid)

Ο Άντονι Ντέιβις μέτρησε 28 πόντους με 13 ριμπάουντ και 7 μπλοκ κόντρα στους Γκρίζλις και λίγο έλειψε να κάνει ένα ξεχωριστό triple double.

Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να κάνεις triple double με μπλόκ.

Ο Άντονι Ντέιβις παραλίγο να το πετύχει με το show του κόντρα στους Γκρίζλις.

Ο Unibrow είχε 28 με 13 ριμπάουντ και 7 μπλοκ σε μια γεμάτη εμφάνιση.

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