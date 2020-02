Ντόντσιτς - Πορζίνγκις: Νέο επίτευγμα για το φοβερό δίδυμο του Ντάλας! (pic)

Είναι οι σταρ του Ντάλας και προσπαθούν να ανεβάσουν στη βαθμολογία τους Μάβερικς.

Λούκα Ντόντσιτς και Κρίσταπς Πορζίνγκις έγιναν το τρίτο δίδυμο στην ιστορία με 20+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε 2 σερί ματς.

Οι άλλες 2 δυάδες ήταν οι Ολάζουον-Ντρέξλερ και ΛεΜπρόν-Λοβ.

Per @EliasSports, this is the updated list of teammates in @NBA history to record 20+ points, 10+ rebounds and 5+ assists in consecutive games:

Hakeem Olajuwon & Clyde Drexler, 1995

LeBron James & Kevin Love, 2017

Luka Dončić & Kristaps Porzingis, 2020 pic.twitter.com/3hWw3Mo0ta

