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To NBA live στο gazzetta.gr

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Οι Νάγκετς κοντράρονται με τους Θάντερ, ενώ οι Λέικερς παίζουν με τους Γκρίζλις. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς στο gazzetta.gr.

Οι αποψινοί αγώνες

02:00 Mάτζικ-Καβς                         
02:00 Ουίζαρντς-Καβς
02:30 Νικς-Πέισερς
02:30 Ράπτορς-Σανς
03:00 Τίμπεργουλβς-Σέλτικς
03:00 Θάντερ-Νάγκετς
04:00 Τζαζ-Σπερς
05:30 Λέικερς-Γκρίζλις
05:30 Μπλέιζερς-Πέλικανς

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