Ιστορία έγραψε με τους Μπακς για ακόμα μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak», πήρε 16 ριμπάουντ στο παιχνίδι με τους Πίστονς και βρίσκεται στη δεύτερη θέση των ριμπάουντερ στην ιστορία των Μπακς, με τον Καρίμ Αμπντού Τζαμπάρ να τον περνάει μόνο!

Giannis now trails only @kaj33 on the Bucks all-time rebounding list. pic.twitter.com/UYfPLfPA2n

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 21, 2020