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Τίμησε τον Κόμπι η Team Lebron φωνάζοντας στα αποδυτήρια: «Mamba!» (vid)

Τίμησε τον Κόμπι η Team Lebron φωνάζοντας στα αποδυτήρια: «Mamba!» (vid)

Τίμησε τον Κόμπι η Team Lebron φωνάζοντας στα αποδυτήρια: «Mamba!» (vid)

Πριν από το All Star Game στο Σικάγο, οι παίκτες της Team Lebron φώναξαν δυνατά «Mamba» πριν μπουν στο παρκέ του «United Center». 

Ο προπονητής των Λέικερς και coach της Team Lebron ήταν εκείνος που έδωσε και σύνθημα λίγο από το τζάμπολ του αγώνα.

«Με το τρία... Mamba»!

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