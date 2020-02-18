Τίμησε τον Κόμπι η Team Lebron φωνάζοντας στα αποδυτήρια: «Mamba!» (vid)

Ο προπονητής των Λέικερς και coach της Team Lebron ήταν εκείνος που έδωσε και σύνθημα λίγο από το τζάμπολ του αγώνα.
«Με το τρία... Mamba»!
"Mamba on three." pic.twitter.com/JvG2ewopFN
— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 17, 2020
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 1vs
ΤΟΡΙΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TEAM GIANNIS 155vs
TEAM LEBRON 157
vs
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 0vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 57vs
ΑΕΚ 61
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
FK YADRO -vs
DINAMO S. PETERSBURG -
ΑΚΡΟΝ ΤΟΛΓΙAΤΙ -vs
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ -
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -vs
SOKOL OSTRODA -
ΚΟΣΖΑΛΙΝ U19 -vs
POGON II SZCZECIN -
Πριν από το All Star Game στο Σικάγο, οι παίκτες της Team Lebron φώναξαν δυνατά «Mamba» πριν μπουν στο παρκέ του «United Center».
Ο προπονητής των Λέικερς και coach της Team Lebron ήταν εκείνος που έδωσε και σύνθημα λίγο από το τζάμπολ του αγώνα.
«Με το τρία... Mamba»!
"Mamba on three." pic.twitter.com/JvG2ewopFN
— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 17, 2020