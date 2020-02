Ρόκετς: Δίνουν 10ήμερο συμβόλαιο στον Γκριν (pic)

Γεμίζουν το ρόστερ τους οι Ρόκετς.

Σύμφωνα με τον Βοϊναρόφσκι, ο Τζεφ Γκριν θα υπογράφει 10ημερο συμβόλαιο, το οποίο θα του δώσει την ευκαιρία να νιώσει πιο άνετα με την φυσική του κατάσταση πριν υπογράψει μια συμφωνία μέχρι το τέλος της σεζόν.

Φέτος ο Γκριν μέτρησε 7.8 πόντους μέσο όρο σε 30 ματς με τους Τζαζ.

Το Χιούστον ετοιμάζεται να υποδεχθεί και τον Ντεμάρε Κάρολ.

