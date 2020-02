Εμπειρία στη θέση του small forward αναμένεται να προσθέσουν οι Ρόκετς.

Σύμφωνα με τον Charania, ο Ντεμάρε Κάρολ σκοπεύει να αποδεσμευτεί από τους Σπερς και να πάει στο Χιούστον.

Φέτος ο 33χρονος έχει παίξει σε 15 ματς και μετρά 2.2 πόντους και 2.1 ριμπάουντ ανά ματς.

Forward DeMarre Carroll intends to sign with the Houston Rockets after he clears waivers, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

Shams Charania (@ShamsCharania) February 17, 2020