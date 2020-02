Όπως θα δείτε και στο βίντεο, ο Σέρβος σέντερ απόλαυσε και με το παραπάνω τον ρόλο του, δίνοντας συμβουλές και καθοδηγώντας τους αθλητές.

Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιόκιτς έχει ευαισθητοποιηθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Nikola Jokic coached the Unified Special Olympics Game this year & let me tell you, it’s PURE GOLDpic.twitter.com/8Eaxb7OYwH

— Kory Waldron (@KWalHoops) February 15, 2020