Μια αξέχαστη στιγμή είχε ο 20χρονος «αστέρας» των Μάβερικς, στη διάρκεια του All-Star Weekend.

Την στιγμή που επιτελούσε κοινωνικό έργο μαζί με τους υπόλοιπους Rising Stars, έκανε την είσοδό του ο Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Ντόντσιτς είχε μια θερμή χειραψία και αγκαλιά με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος τού έκανε κι ένα αστείο, λέγοντάς του να μην πάρει συμβουλές για σουτ από τον Τζέισον Κιντ, που ήταν δίπλα του.

Ο Μάτζικ Τζόνσον συναντήθηκε επίσης με τον Σλοβένο διεθνή και στην φωτογραφία που ανέβασε στο twitter, αναφέρθηκε σε εκείνον ως «υποψήφιο για το βραβείο MVP».

. @dallasmavs’ own @luka7doncic gets quality face time with @BarackObama during @nbacares event. @RealJasonKidd is at same table.

Obama to Luka: Don’t listen to J-Kidd when it comes to shooting.” pic.twitter.com/xeV6s984Hs

— Brad Townsend (@townbrad) February 14, 2020