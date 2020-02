NBA All Star Game 2020: Η επανάσταση των «ξένων»

Η αλήθεια είναι ότι για κάμποσα χρόνια η συμμετοχή στο All Star Game ήταν κάτι σαν τον απαγορευμένο καρπό. Ίσως γιατί δεν ήταν ευρέως αποδεκτό το ευρωπαϊκό μπάσκετ, παράλληλα η επικοινωνία και η τεχνολογία δεν ήταν στον τωρινό επίπεδο με φυσικό επακόλουθο την ύπαρξη της ημιμάθειας, ίσως πάλι να ήταν και ζήτημα προκατάληψης. Η ουσία είναι ότι οι μη Αμερικανοί αθλητές είχαν (εξαιρετικά) περιορισμένη πρόσβαση στο ΝΒΑ, πολλώ δε μάλλον στην… γιορτή των κορυφαίων, δηλαδή το All Star Game. Στα τελευταία χρόνια δεν απολαμβάνουν απλά την αναγνώριση του κοινού, έκαναν πολλά βήματα παραπάνω καθώς κατατάσσονται στη λίστα των κορυφαίων αθλητών του κόσμου. Κι έτσι φτάσαμε στο φετινό ρεκόρ.

Από τη Μαντζουρία στο All Star Game

Παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος πραγματικά είναι ο πρώτος μη Αμερικανός παίκτης που αγωνίστηκε στο AllStar Game. Μη ξεχνάμε ότι το κύμα μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου έναν αιώνα ήταν έντονο και αρκετοί αθλητές (στην πραγματικότητα) ήταν γόνοι προσφυγικών οικογενειών. Πρώτος μη Αμερικανός στην κορυφαία γιορτή του ΝΒΑ θεωρείται ο Τόμας Μέσερι ή αλλιώς… Τόμισλαβ Νικολάγιεβιτς Μεσεριάκοφ. Σήμερα διανύει το 82ο έτος της ηλικίας του, έχει τη ρωσική και αμερικανική υπηκοότητα και αγωνίστηκε στο ΝΒΑ την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Η οικογένεια του Μέσερι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία στην περίοδο της Οκτωβριανής Επανάστασης (σ. σ. 1917), εγκαταστάθηκε για τουλάχιστον μια δεκαετία στη Μαντζουρία για να ακολουθήσει η μετακόμισή της στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μέσερι αγωνίστηκε στο All Star Game το 1963, πραγματοποίησε σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ με τους Φιλαδέλφεια 76ερς, Σαν Φραντσίσκο Ουόριορς και Σιάτλ Σούπερσόνικς.

Οι δύσκολες δεκαετίες

Για πολλά χρόνια, το All Star Game ήταν καθαρά αμερικανική υπόθεση. Για παράδειγμα, αν ταξιδέψει κανείς στον χρόνο και σταματήσει στη διοργάνωση του 1985 θα διαπιστώσει ότι μόλις δύο μη Αμερικανοί συμμετείχαν κι αυτοί δεν θα μπορούσαν να απουσιάσουν. Διότι επρόκειτο για έναν από τους κορυφαίους σέντερ που ανέδειξε το παγκόσμιο μπάσκετ, Χακίμ Ολάζουον (Νιγηρία), αλλά και τον Ρολάντο Μπλάκμαν (Παναμάς). Παρά την εξέλιξη των ευρωπαίων αθλητών, αυτό το «καθεστώς» δεν ανατράπηκε ούτε στη δεκαετία του ’90. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από το 1990 έως και τη διοργάνωση του 2000 (σ. σ. δεν υπήρξε All Star Game το 1999 λόγω του lock out) μόλις τέσσερις μη Ευρωπαίοι παίκτες αγωνίστηκαν στο AllStar Game. Χακίμ Ολάζουον, Ντικέμπε Μουτόμπο (Κονγκό), Ντέντλεφ Σρεμπφ (Γερμανία) και Ρικ Σμιτς (Ολλανδία).

Κι όμως, δεν έπαιξαν

Μοιάζει τουλάχιστον απίστευτο το γεγονός ότι δεν «επιλέχθηκαν» (μέσα από τη διαδικασία της ψηφοφορίας) να αγωνιστούν σε AllStar Game μερικοί από τους κορυφαίους καλαθοσφαιριστές του παγκόσμιου μπάσκετ. Στη συγκεκριμένη λίστα κυριαρχούν τρία ονόματα. Καταρχήν αυτό του αλησμόνητου Ντράζεν Πέτροβιτς (Κροατία). Ειδικά στο All Star Game τόσο του 1992 όσο και του 1993, καθώς εκείνες της σεζόν ο «Μότσαρτ» του παγκόσμιου μπάσκετ έκανε τρομερά πράγματα με τη φανέλα των Νιου Τζέρσεϊ Νετς. Μάλιστα το 1992 δεν ήταν μέσα στην δεκάδα των πρώτων σε ψήφους (γκαρντ) στην Ανατολή, στο δε All Star Game του 1993 συγκέντρωσε 151.239 ψήφους, ήταν 8ος στη λίστα και κατ’ επέκταση δεν εξασφάλισε συμμετοχή.

Αντίστοιχη αναγνώριση δεν ένιωσε ποτέ ούτε ο Τόνι Κούκοτς (Κροατία) κι ας ήταν από τους στυλοβάτες της δυναστείας των Σικάγο Μπουλς. Ο Κροάτης φόργουορντ έφτασε μόλις μία φορά κοντά στην επιλογή του στο All Star Game. Συγκέντρωσε 273.429 ψήφους το 1997, ήταν 6ος στη λίστα των φόργουορντ κι έτσι δεν ήταν στην ομάδα της Ανατολής. Ο τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο σπουδαίος Άρβιντας Σαμπόνις (Λιθουανία). Παρότι αγωνίστηκε στο ΝΒΑ σε μια εποχή, μεγαλύτερης αποδοχής των μη Αμερικανών παικτών, δεν έφτασε σε σημείο να αγωνιστεί στη γιορτή των κορυφαίων. Αυτό που δεν κατάφερε ο μπαμπάς, το πέτυχε ο γιος καθώς ο Άρβιντας Σαμπόνις είναι μεταξύ των οκτώ μη Αμερικανών που θα αγωνιστούν στο NBAAll Star Game 2020

Η «επανάσταση» των μη Αμερικανών

Αυτή άρχισε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 καθώς το κοινό αποδέχθηκε το επίπεδο ικανότητας (κυρίως) των ευρωπαίων παικτών, στην πραγματικότητα βέβαια σπουδαίοι καλαθοσφαιριστές δεν άφησαν άλλα περιθώρια. Δεν απέκτησαν απλά πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες τους αλλά εξελίχθηκαν σε κύριοι πρεσβευτές των franchises. Αυτό συνέβη κυρίως με τους Ντιρκ Νοβίτσκι (σ. σ. Ντάλας Μάβερικς), Πέτζα Στογιάκοβιτς (σ. σ. Σακραμέντο Κινγκς), Τόνι Πάρκερ (σ. σ. Σαν Αντόνιο Σπερς), Γιάο Μινγκ (Χιούστον Ρόκετς). Κι έτσι, από τον… κανένα μη Αμερικανό στο ΝΒΑ All Star Game του 2000, φτάσαμε στο σημερινό ρεκόρ των οκτώ σε αριθμό.

