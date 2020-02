NBA All Star Game: Σύμβολο στη φανέλα προς τιμήν του Κόμπι και του Στερν (pic)

Το ΝΒΑ δεν ξεχνά τους ανθρώπους που το γιγάντωσαν.

Με τις φανέλες που θα αγωνιστούν οι παίκτες στο All Star Game του Σικάγο θα τιμηθεί η μνήμη του σπουδαίου Κόμπι Μπράιαντ, της κόρης του Gigi και των άλλων 7 θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος.

Η φανέλα θα έχει ένα μαύρο σύμβολο με 9 αστεράκια, ενώ θα υπάρχει πένθος και για τον πρώην κομισάριο, Ντέιβιντ Στερν.

Η Team Giannis θα φορέσει το Νο.24 για τον Black Mamba και η Team LeBron το Νο.2 για την Gigi.

