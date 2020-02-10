Χωρίς Ίρβινγκ οι Νετς κόντρα στους Πέισερς (pic)

Μετά το παιχνίδι με τους Ράπτορς στο οποίο δεν αγωνίστηκε, ο Καϊρί Ίρβινγκ θα λείψει και από την αναμέτρηση με τους Πέισερς.
Οι Νετς θέλουν να προφυλάξουν τον βασικό τους γκαρντ ο οποίος έχει χάσει αρκετό διάστημα λόγω τραυματισμού.
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 0vs
ΛΕΙΨΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 118vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 99vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 140vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 135
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 113vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 92vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 109
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
LIVE
ΜΛAΝΤΟΣΤ 2vs
SLOBODA UZICE 1
LIVE
ΑΝΙΦ 1vs
ΜΠΕΡΧAΙΜ (Γ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΙΟΥΠΟΛ 1vs
ΛΒΙΒ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ 3vs
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΓΚΡΑ 1vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΟΠΟΛ 3vs
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΟΥΛΕΤΣ 2vs
ΓΚΙΡΝΙΚ ΣΠΟΡΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LABUNISHTA 0vs
ΠΟΜΠΕΝΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
OBOLON-BROVAR KYIV 3vs
NYVA VINNYTSYA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΤΕΡΣΟΥΝΤ 1vs
ΑΑΡΧΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1vs
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ 2vs
ΣΠAΡΤΑΚΣ ΤΖΟΥΡΜAΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΙΟΥΠΟΛ 2vs
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚAΝΣΚ 4vs
ZELJEZNICAR 0
ΝΤAΡΜΣΤΑΝΤ 98 -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ -
1. FC DUREN -vs
FORTUNA KOLN -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚAΛΑΞΙ -vs
ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ -
Οι Νετς δε θα χρησιμοποιήσουν τον Καϊρί Ίρβινγκ στην αναμέτρηση με αντίπαλο τους Πέισερς.
Μετά το παιχνίδι με τους Ράπτορς στο οποίο δεν αγωνίστηκε, ο Καϊρί Ίρβινγκ θα λείψει και από την αναμέτρηση με τους Πέισερς.
Οι Νετς θέλουν να προφυλάξουν τον βασικό τους γκαρντ ο οποίος έχει χάσει αρκετό διάστημα λόγω τραυματισμού.