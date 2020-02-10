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Χωρίς Ίρβινγκ οι Νετς κόντρα στους Πέισερς (pic)

Χωρίς Ίρβινγκ οι Νετς κόντρα στους Πέισερς (pic)

Χωρίς Ίρβινγκ οι Νετς κόντρα στους Πέισερς (pic)

Οι Νετς δε θα χρησιμοποιήσουν τον Καϊρί Ίρβινγκ στην αναμέτρηση με αντίπαλο τους Πέισερς. 

Μετά το παιχνίδι με τους Ράπτορς στο οποίο δεν αγωνίστηκε, ο Καϊρί Ίρβινγκ θα λείψει και από την αναμέτρηση με τους Πέισερς.

Οι Νετς θέλουν να προφυλάξουν τον βασικό τους γκαρντ ο οποίος έχει χάσει αρκετό διάστημα λόγω τραυματισμού.

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