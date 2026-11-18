Οι Μαϊάμι Χιτ κάνουν γιορτή για το GTA 6 αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει το μυαλό του στην πρώτη του κόντρα με το Μιλγουόκι.

Οι Μαϊάμι Χιτ υποδέχονται τους Μιλγουόκι Μπακς (19/11, 02:00, LIVE στο Gazzetta) στην πρώτη αναμέτρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στην παλιά του ομάδα, με την οποία μεγαλούργησε και φόρεσε το δαχτυλίδι.

Το franchise της Φλόριντα ετοιμάζει ένα φαντασμαγορικό σκηνικό κατά τη διάρκεια του αγώνα, ελέω της κυκλοφορίας του GTA 6 (Grand Theft Auto VI). Η θεματική βραδιά, επονομαζόμενη ως «A Night in Vice City», που είναι εμπνευσμένο από τη φανταστική πόλη στην οποία εκτυλίσσεται το νέο παιχνίδι της Rockstar Games, θα είναι γεμάτη με... εκπλήξεις. Ειδικές εμφανίσεις, ένα ολοκαίνουριο σχέδιο στο παρκέ, ροζ και μαύρες αποχρώσεις, φοίνικες και το χαρακτηριστικό λογότυπο της Vice City, θα συμπληρώσουν αρμονικά τα κομμάτια ενός παζλ, που θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το πασίγνωστο βιντεοπαιχνίδι.

Dressed for the occasion 🔥 The all-new Vice City Cactus Jack Edition uniform will be available in limited quantities at A Night in Vice City. 11/18 vs Milwaukee. Get your tickets now - https://t.co/quujaesHKM Limit 1 jersey purchase per ticketed guest, while supplies last. https://t.co/1ACZoH0LEn — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 12, 2026

Ξέχωρα από τον αγωνιστικό χώρο, το αφιέρωμα στο GTA θα επεκταθεί σε όλο το οικοδόμημα του γηπέδου των Χιτ. Στην εγκατάσταση έχει τοποθετηθεί φωτεινή επιγραφή «Welcome to Vice City», ενώ στους εσωτερικούς χώρους έχουν δημιουργηθεί σημεία εμπνευσμένα από τις Burger Shot και Cluckin' Bell, τις φανταστικές αλυσίδες γρήγορου φαγητού που εμφανίζονται στη σειρά Grand Theft Auto.